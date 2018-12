Wielka ewakuacja Polic. Znaleziono bombę

W Policach trwa ewakuacja mieszkańców miasta z powodu akcji wydobycia bomby lotniczej znalezionej w czwartek podczas prac ziemnych.

Niewybuch zostanie wywieziony na poligon drawski i tam wysadzony.

Ewakuacja Polic rozpoczęła się w o godz. 6. Na miejscu pracują wszystkie służby. Na trasie są już autobusy ewakuacyjne. Z przystanków dowożą one mieszkańców do miejsc ewakuacji m. in. wyznaczonych szkół podstawowych.

Na razie - jak podają lokalne media - niewielu mieszkańców z nich korzysta, ale mają czas na ewakuację do godz. 9.

Już ewakuowano miejscowy szpital. Część pacjentów przewieziono do lecznic w Szczecinie, a część zwolniono do domu.

Ewakuację nadzorują policjanci wraz ze strażnikami miejskimi, którzy będą sprawdzali, czy przed podjęciem bomby w strefie zagrożenia wybuchem nie znajdują się osoby, które nie są w stanie jej samodzielnie opuścić. Dla nich przygotowano specjalne pojazdy, które wywiozą je w bezpieczne miejsce.

O godz. 9 Police zostaną zamknięte dla ruchu samochodowego i autobusowego. Ewakuacja Polic związana jest ze znalezieniem niewybuchu z czasów II wojny światowej przy ul. Tanowskiej.

Odkopana podczas prac budowlanych bomba lotnicza waży około 250 kilogramów, a saperzy ocenili, że jej promień rażenia może wynosić nawet 1500 metrów.

Dlatego służby zarządziły ewakuację mieszkańców na czas podnoszenia niewybuchu i przygotowywania do transportu.

Obejmuje ona większą część Polic z wyłączeniem ulic: Piaskowej, Bursztynowej, 26 Kwietnia, 1 Maja, Okulickiego, Roweckiego, Kresowej i Korczaka oraz osiedli Mścięcino i Jasienica. W sumie swoje domy ma opuścić ok. 25 tys. osób.

Wszelkie informacje o ewakuacji mieszkańcu mogą otrzymać, dzwoniąc pod numery telefonów 91-317-62-72 lub 986.

Samo wydobycie bomby rozpocznie się od godz. 9.30 i jak szacują saperzy potrwa do godz. 11.30.

Ok. południa konwój saperów z niebezpiecznym materiałem opuści miasto i pojedzie przez Dobrą, Kołbaskowo do autostrady A6 i dalej na poligon drawski, gdzie bomba zostanie zdetonowana.

Kolumna z niebezpiecznym materiałem będzie przemieszczać się w asyście policji i żandarmerii wojskowej.

- Powrót mieszkańców do domów ma nastąpić po godz.12, na sygnał służb zarządzania kryzysowego - poinformował w specjalnym komunikacje Władysław Diakun, burmistrz Polic.

W tym roku również z powodu wojennych niewybuchów na plaży wielką ewakuację przeprowadzono także w Kołobrzegu.

W połowie sierpnia swoje mieszkania musieli opuścić mieszkańcy i turyści z osiedla Podczele. Ewakuacja objęła w sumie ok.2 tys. osób.