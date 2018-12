Mróz zabił w sobotę sześć osób

- Sześć osób zmarło wczoraj z powodu wychłodzenia. To aż jedna trzecia wszystkich ofiar mrozu od 1 listopada – poinformowało dziś Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W niedzielę na północy i na wschodzie Polski mogą pojawiać się marznące opady, które będą powodować gołoledź. Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla prawie wszystkich województw.

Sześć wczorajszych ofiar mrozu oznacza, że bilans zabitych przez zimno od 1 listopada wzrósł już do 18. Jedna osoba zmarła z powodu zatrucia tlenkiem węgla.

Poprzedniej zimy między 1 listopada 2017 a końcem marca 2018 roku - jak podają policyjne statystyki - zarejestrowano 83 zgony osób z powodu wychłodzenia organizmu.

Było to o 26 mniej w porównaniu z okresem od 1 listopada 2016 do 31 marca 2017 roku. Z informacji policji wynika, że wzrost zgonów osób z powodu mrozu odnotowano na terenie sześciu garnizonów.

Największy wzrost odnotowano w garnizonie pomorskim i mazowieckim o cztery przypadki, najmniejszy w zachodniopomorskim i lubuskim o 1 przypadek.

- Najwięcej przypadków odnotowano na terenie: ulic, dróg (17) oraz łąk, pól, lasów, sadów, rzek (14) – łącznie 31, co stanowiło 37,35 proc. wszystkich zarejestrowanych w systemie KSIP zgonów osób z powodu wychłodzenia – podaje policja.

Większość zgonów z powodu wychłodzenia organizmu, bo w 74 przypadkach to byli mężczyźni, osiem dotyczyło kobiet, a jeden dziecka. - To był nietrzeźwy piętnastolatek pozostawiony na drodze –wspomina policja.

Z jej analizy wynika, że w ośmiu przypadkach, osoby bezpośrednio przed zamarznięciem spożywały alkohol, a w 12 ofiarami mrozów były najprawdopodobniej osoby bezdomne.

Służby wciąż apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, między innymi na osoby bezdomne i starsze.

Przypominają, że przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie.

Warto też zawiadomić policję czy straż miejską o osobach przebywających w nieogrzewanych altankach, a także na terenie ogródków działkowych.

Jak podje IMGW do południa może być niebezpiecznie na drogach w większości województw. Alerty wydano dla: pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego oraz lubelskiego. Pojawią się tam marznące opady, które mogą powodować gołoledź.

W niedzielę temperatura maksymalna w Polsce wyniesie od -3 st.C na Podlasiu, ok. 2 st. C w centrum, do 6 st. C na zachodzie kraju i 7 st. C na Dolnym Śląsku.