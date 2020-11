Miasta odkupują kwiaty. Ozdobią ulice, ozdobią pomniki

"Mimo że niedzielny poranek to działamy. W ramach akcji #pomagamy poprosiłem, by nasz Zielony Wrocław odkupił chryzantemy i nasadził je w miejscach, gdzie planowaliśmy dokwiecenie naszych przestrzeni" – poinformował dziś na Facebooku, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Dodał, że rośliny posłużą ozdobieniu miejsc pamięci w całym mieście. - Nasza akcja skierowana jest do firm zarejestrowanych w Katowicach, prowadzących działalność w zakresie sprzedaży i uprawy kwiatów. Szczegółowe informacje i zasady dot. skupu kwiatów (m.in. limity na przedsiębiorcę) opublikujemy w poniedziałek z samego rana – wyjaśnia prezydent Krupa.

Przy okazji zaapelował też do mieszkańców Katowic, by jak co roku kupowali znicze i kwiaty. - Odwiedzać groby naszych bliskich możemy w każdym późniejszych terminie, przy trzymaniu się rygorów sanitarnych –przypomniał.