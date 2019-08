Wyciągali krowę z piwnicy za pomocą sprzętu do ratownictwa wysokościowego

Do niecodziennej interwencji doszło w miejscowości Krzywowólka na Lubelszczyźnie. - Zostaliśmy zadysponowani do uwolnienia jałówki, która wpadła do piwnicy budynku obory na terenie gospodarstwa rolnego – relacjonują strażacy z miejscowego OSP.

To nie pierwsza tego typu sytuacja. Pod koniec lipca strażacy KSRG OSP Wilczkowice uratowali krowę, która wpadła do piwnicy. O pomoc poprosił wówczas rolnik z miejscowości Pijanów w gminie Słupia Konecka (woj. świętokrzyskie), który zgłosił, że należąca do niego krowa wpadła do piwnicy o głębokości około dwóch metrów.