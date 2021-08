Rośnie liczba bankrutów

Bieżący rok prawdopodobnie będzie rekordowy pod względem liczby ogłoszonych upadłości konsumenckich. Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że w pierwszej połowie 2021 r. sądy orzekły ich aż 8268. Jeśli ta dynamika się utrzyma, na koniec roku będzie to ok. 20 tys.

– Rozbudziliśmy konsumpcję ponad miarę potrzeb człowieka. Ludzie kupują i spożywają więcej, niż rzeczywiście potrzebują. Chcemy też mieć to, co ma przeciętny Francuz czy Niemiec. Ale nas na to nie stać, więc posiłkujemy się kredytami, które później trzeba spłacać. A nie zawsze jest z czego – tłumaczy rosnącą skalę zadłużeń pedagog i psycholog prof. Mariusz Jędrzejko.