Uwaga na burze i grad

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem dla województw: pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Ale burze mogą się też pojawić także w innych regionach kraju.

Jak podaje IMiGW podczas burz opady deszczu mogą sięgać od 15 mm do 30 mm, a siła wiatru może wynieść od 75 do 80 km/h. Miejscami spodziewane są intensywne opady gradu.

Ostrzeżenie przed burzami podało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które przypomniało też na Twitterze jak zachować się podczas burz czy opadów gradu.

??#IMGW wydał #ostrzeżenia przed burzami z gradem dla trzech województw. Wg prognoz, burze mogą dziś pojawić się także w innych regionach. Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa. ??#burze #pogoda pic.twitter.com/Ro6xwgOv4J — RCB (@RCB_RP) 8 czerwca 2019

Zdaniem ekspertów RCB w takiej sytuacji lepiej nie wychodzić z domu jeśli nie jest to koniecznie. Trzeba także zabezpieczyć drzwi i okna.

Poza tym powinno wyłączyć urządzenia elektryczne z prądu i nie dotykać metalowych przedmiotów.

Jeśli jednak znajdziemy się na zewnątrz podczas burzy, należy unikać otwartej przestrzeni, nie chronić się przed deszczem pod samotnymi drzewami i masztami, ani przebywać w zbiornikach wodnych i w okolicach brzegów np. morza.

A jeśli burza zastanie nas w samochodzie, należy znaleźć parking z dala od drzew i przeczekać burzę.

IMGW podaje, że Polska jest w zasięgu zatoki niżu znad Morza Północnego, w strefie przemieszczającego się na wschód kraju frontu atmosferycznego.

We wschodniej połowie kraju nadal będzie zalegało gorące zwrotnikowe powietrze, a nad pozostały obszar z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 30 mm, a lokalnie na Mazurach, Mazowszu i Ziemi Świętokrzyskiej do 40 mm. Temperatura maksymalna od 22 st.C na zachodzie, 23 st. C, 28 st. C na przeważającym obszarze, do 30 st. C na północnym wschodzie; chłodniej gdzieniegdzie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 20 st. C do 22 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju z kierunków południowych, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.