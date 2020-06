Znów zniszczono pomnik Kościuszki w Warszawie

- Pomnik Tadeusza Kościuszki w Warszawie po raz kolejny został zniszczony. Dzisiaj w nocy nieznani sprawcy już po raz drugi pomalowali go. Prezydent Trzaskowski zlecił już czyszczenie pomnika. Służby jadą na miejsce – napisała.

Na pomniku, który stoi przy Placu Żelaznej Bramy w Warszawie, pojawił się napis namalowany sprayem "Black Lives Matter. Still" - to nawiązanie do protestów w USA, po zabójstwie przez policjanta czarnoskórego George'a Floyda.