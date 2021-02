Francja ustawą chce kontrolować islam

Ustawa, którą jeszcze musi zatwierdzić Senat, ma przeciwdziałać powstaniu „równoległego społeczeństwa" złożonego z ok. 6 mln muzułmanów zamieszkujących Francję. Stąd m.in. wprowadzenie zakazu testów na dziewictwo kandydatek na żony, małżeństw aranżowanych, poligamii. Dzieci (poza nielicznymi wyjątkami) będą musiały od trzeciego roku życia chodzić do publicznej, republikańskiej szkoły. Karalne będzie podawanie do publicznej wiadomości danych o miejscu zamieszkania osób zagrożonych przez fanatyków religijnych (to był przypadek Paty), a do więzienia trafią ci, którzy grożą funkcjonariuszom publicznym z powodu obrony przez nich zasad laickości.

Francuski islam ma też zostać uwolniony od wpływów z zagranicy. W ciągu trzech lat znikną imamowie na obcym żołdzie (jest ich ok. 300). Stowarzyszenia islamskie, które otrzymają ponad 10 tys. euro, będą musiały to zadeklarować państwu, a meczet, który miałby przejść na własność zagranicy, musiałby na to dostać zgodę Paryża. Dziś spośród ok. 2,6 tys. miejsc kultu muzułmańskiego 800 należy do Maroka, 600 do Algierii, a 400 do Turcji. Nowa ustawa zapowiada więc spięcia Francji z tymi krajami, w szczególności z Recepem Erdoganem, którego masowo popiera diaspora turecka nad Sekwaną.