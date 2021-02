Namierzyli kierowcę, który potrącił dziecko w Poznaniu

Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, nie zatrzymanie się do kontroli drogowej, nie udzielenie pomocy poszkodowanym osobom, krótkotrwałe użycie pojazdu, który nie należał do niego.

Mężczyzna przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. - Tłumaczył, że przed tym jak zabrał kluczyki do auta teścia wypił alkohol. Dodał, że podczas jazdy odwrócił na chwilę, głowę na bok i wtedy doszło do potrącenia pieszych. Mężczyzna twierdzi, że spanikował i dlatego uciekł z miejsca zdarzenia - powiedziała portalowi slawno.naszemiasto.pl Anna Grabowska, prokurator ze Sławna. Teraz sprawcy tego wypadku grozi teraz do pięciu lat więzienia