Sondaż: Co ważnego wydarzyło się na świecie w 2018 r.?

W sondażu IBRiS zrealizowanym na zlecenie „Rzeczpospolitej" badani wskazują jako najważniejsze wydarzenie międzynarodowe atak rosyjskich okrętów na ukraińskie jednostki na Morzu Azowskim.

Gdyby założyć, że najważniejsze wydają się nam te wydarzenia światowe, które mają miejsce jak najbliżej naszych granic, to nie ma zapewne nic dziwnego w tym, że respondenci wskazali na rosyjską interwencję na Morzu Azowskim – zrobiło tak prawie 24 proc. badanych. Ale reguła ta nie sprawdza się np. w odniesieniu do „powstania niezależnej od Rosji Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej". To wydarzenie za najważniejsze uznało tylko 2 proc. badanych, a jeszcze mniej wskazało tragedię, która wydarzyła się u naszych południowych sąsiadów, czyli zabójstwo dziennikarza Jana Kuciaka i jego partnerki, które wskazało tylko 1 proc. badanych.

Drugie miejsce w rankingu zdobyły francuskie „żółte kamizelki" (21 proc.), których protesty spowodowały wycofanie się Emmanuela Macrona z podwyżek cen paliw i (prawdopodobnie) niektórych reform ograniczających sferę socjalną.

Miejsca od trzeciego do piątego zajęła aktywność dyplomatyczna prezydenta USA Donalda Trumpa. Jego spotkania zarówno z Kim Dzong Unem (17.6 proc.), jak i z Władimirem Putinem w Helsinkach (11,3 proc.) uznane zostały przez respondentów za ważne.

7,5 proc. pytanych uważa za najważniejsze jednostronne zerwanie przez prezydenta Donalda Trumpa atomowej umowy z Iranem.

Dopiero szóste miejsce w sondażu zajął piłkarski mundial w Rosji – tylko 5,3 proc. Być może dlatego, że dla kibiców polskiej reprezentacji było to wydarzenie, o którym chcieliby jak najszybciej zapomnieć.

Z kolei okrutne zabicie saudyjskiego dziennikarza Chaszukdżiego, który krytykował reżim saudyjski, wydało się najważniejsze niespełna 4 proc. respondentów IBRIS.

Co ciekawe, międzynarodowy ranking najważniejszych wydarzeń różni się w zależności od poglądów politycznych badanych osób i od ich płci. Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni wskazywały na dwa zwycięskie wydarzenia: interwencję Rosji na Morzu Azowskim i protesty we Francji. Lewica częściej wybierała morderstwo saudyjskiego dziennikarza, prawica – działania rosyjskie przeciw Ukrainie.