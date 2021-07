Węgrzy wyszli na ulice. Protest przeciw inwigilacji

Firma NSO przekazała, że ich produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez zweryfikowane rządowe agencje wywiadowcze i organy ścigania w celu zwalczania terroryzmu i przestępczości.

Z raportu grupy 17 międzynarodowych organizacji medialnych i Amnesty International wynika, że oprogramowanie szpiegowskie Pegasus, wyprodukowane i licencjonowane przez izraelską firmę NSO, było wykorzystywane w włamaniach i próbach włamań na smartfony należące do dziennikarzy, działaczy praw człowieka i urzędników państwowych w kilku krajach.

- To (oskarżenia o nielegalną inwigilację) było dla mnie ostatnią kroplą - powiedział jeden z protestujących, Marcell Csupor. - Przypomina mi to systemy komunistyczne i pokazuje, że kraj odrywa się od Zachodu i dryfuje w kierunku Wschodu - dodał.

Na Węgrzech, które po II wojnie światowej przez cztery dekady były rządzone przez komunistów, minister sprawiedliwości zatwierdza inwigilację w sprawach bezpieczeństwa narodowego.

Miklos Hajnal, członek opozycyjnej partii Momentum, która zorganizowała protest, nazwał sprawę Pegasusa największym skandalem na Węgrzech od czasu przejścia transformacji z 1990 roku.

- To jest nie do przyjęcia w kraju, w którym ludzie wiedzą, jak kiedyś działał reżim socjalistyczny - powiedział. - Istnieje powód dla istnienia służb bezpieczeństwa, ale nie może to być po prostu trzymanie się władzy - dodał.