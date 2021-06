Studenci uniwersytetu w Oksfordzie usunęli portret królowej

Decyzję studentów skrytykował z kolei minister edukacji Wielkiej Brytanii Gavin Wiliamson, nazywając ja "absurdalną".

"Królowa jest głową państwa i symbolem tego, co najlepsze w Wielkiej Brytanii. Podczas swoich długich rządów niestrudzenie pracowała nad promowaniem brytyjskich wartości - tolerancji, inkluzywności i szacunku na całym świecie" - napisał minister.

Oxford University students removing a picture of the Queen is simply absurd. She is the Head of State and a symbol of what is best about the UK. During her long reign she has worked tirelessly to promote British values of tolerance, inclusivity & respect around the world