Nowe prawo wyborcze. Atlanta nie będzie gospodarzem Meczu Gwiazd

Major League Baseball (MLB) „zasadniczo popiera prawa do głosowania dla wszystkich Amerykanów i sprzeciwia się ograniczaniu dostępu do urny wyborczej” - powiedział komisarz ds. Baseballu Robert D. Manfred Jr.

Nie ogłoszono na razie nowego miasta-gospodarza.

Nowa ustawa wyborcza w stanie Georgia spotkała się z krytyką ze strony zwolenników prawa do głosu. Ogranicza ona m.in. dostęp do kart do głosowania, zabrania też podawania jedzenia lub wody wyborcom czekającym w kolejce na oddanie głosu.

Gubernator Georgii, republikanin Brian Kemp, podpisał ustawę w zeszłym tygodniu.

Po ogłoszeniu MLB oskarżył ją o uleganie „strachowi, politycznemu oportunizmowi i liberalnym kłamstwom” i zrzucił winę na "aktywistów politycznych”. „Będziemy nadal walczyć o bezpieczne, dostępne i uczciwe wybory” - napisał na Twitterze.

Mecz zaplanowano pierwotnie na 13 lipca, na obrzeżach Atlanty.

The Braves, drużyna Major League Baseball w Georgii, oświadczyła, że jest „głęboko rozczarowana” tą decyzją. „Firmy, pracownicy i fani w Georgii są ofiarami tej decyzji” - napisali w oświadczeniu.

Mecz Gwiazd to coroczna impreza rozgrywana na różnych stadionach w całym kraju, która według szacunków generuje od 37 do 190 mln dolarów zarobku dla lokalnej gospodarki. W marcu lokalne media w Atlancie informowały, że wiele okolicznych hoteli jest już całkowicie wyprzedanych.

Demokraci popierają decyzję MLB. Ze zrozumieniem wypowiedzieli się o niej prezydent Biden, senator z Georgii Raphael Warnock i burmistrz Atlanty Keisha Lance Bottoms.