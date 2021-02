Książę Harry: Wycofałem się przez toksyczną brytyjską prasę

W styczniu 2020 roku 36-letni Harry i 39-letnia Meghan podjęli decyzję o rezygnacji z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej i przysługujących im z tego tytułu przywilejów.

- Nie odszedłem. Wycofałem się - stwierdził książę Harry w rozmowie z Cordenem zwracając uwagę, że musiał funkcjonować "w bardzo trudnym środowisku".

- Wszyscy wiemy jaka może być brytyjska prasa, ona niszczyła moje zdrowie psychiczne, stwierdziłem, że jest toksyczna. Więc zrobiłem to, co każdy mąż i każdy ojciec by zrobił, zabrałem stamtąd moją rodzinę - stwierdził książę Harry.