Japonia: Minister ds. równości nie chce, by Japonki nosiły panieńskie nazwiska

W Japonii nielegalna jest sytuacja, w której małżonkowie mają różne nazwiska. Kodeks cywilny przyjęty w Japonii w 1896 roku nakazuje, by małżonkowie nosili wspólne nazwisko, choć nie wskazuje jednoznacznie, że powinno być to nazwisko męża. Mimo to, w 96 proc. przypadków to kobieta zmienia nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego.

W ostatnich latach w Japonii zaczęła rosnąć presja w kwestii zmiany tych przepisów.

W 2015 roku japoński Sąd Najwyższy uznał, że zapisy Kodeksu cywilnego w tym zakresie nie są sprzeczne z konstytucją.