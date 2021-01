Gwatemala: Wojsko zatrzymuje karawanę imigrantów

Zdaniem władz Gwatemali łącznie w skład karawany imigrantów zmierzającej do USA wchodzi ok. 8 tysięcy osób. Karawana wyruszyła w ubiegłym tygodniu z Hondurasu.

Andres Gomez, Gwatemalczyk, który również próbował dostać się do USA, zarzuca gwatemalskim żołnierzom, że ci bili wchodzące w skład karawany kobiety. - To nie jest wojna. To karawana z kobietami i dziećmi - mówił cytowany przez Reutersa.

Ruben Tellez, rzecznik gwatemalskiej armii bronił użycia siły przez wojsko opisując je jako "minimalne i proporcjonalne".

W poniedziałek gwatemalska agencja imigracyjna poinformowała, że ok. 1 800 imigrantów z Hondurasu odesłano od czwartku do ojczyzny. W tym samym czasie do Salwadoru odesłano ok. 100 obywateli tego kraju.

Niemal 20 proc. osób idących w karawanie towarzyszą osoby nieletnie - podają władze Gwatemali.

Straż graniczna Hondurasu, odpowiadając na zarzuty władz Gwatemali, że nie zatrzymała karawany odpowiada, że ok. 800 funkcjonariuszy próbowało powstrzymać imigrantów na granicy, ale ci - jak przekonuje Julian Hernandez, komendant straży granicznej Hondurasu - zdołali przedostać się, a niektórzy mieli używać dzieci jako "żywych tarcz".

- Nie staliśmy z założonymi rękami - zapewnił Hernandez.