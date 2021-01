Sondaż: Jaki będzie rok 2021?

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jaki - ich zdaniem - będzie nadchodzący rok w porównaniu z minionymi 12 miesiącami.

Na tak zadane pytanie 39 proc. respondentów odpowiedziało, że 2021 rok będzie lepszy niż 2020.

16,6 proc. ankietowanych spodziewa się gorszego roku.

25,5 proc. uważa, że rok 2021 będzie taki sam jak 2020.

18,9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Szczególnie pozytywnie nastawieni do nadchodzącego nowego roku są młodzi do 24 lat (53%), z wykształceniem średnim (42%), zarabiający od 2001 do 3000 zł (44%) oraz mieszkańcy miast od 200 do 500 tys. mieszkańców (44%). Jeden na czterech ankietowanych spodziewa się, że nadchodzący rok będzie taki sam jak mijający 2020 rok. Natomiast niemal 17 proc. badanych jest negatywnie nastawionych do 2021 roku. Częściej mężczyźni – niemal jeden na pięciu uważa, że nadchodzący rok będzie gorszy niż obecny, kobiety - 14%. Sceptycznie nastawione do nowego roku są najczęściej osoby pomiędzy 35 a 49 rokiem życia (19%), z wykształceniem podstawowym/ gimnazjalnym (24%), zarabiający powyżej 5000 zł (23%), oraz mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców (29%) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.