Roman Giertych wyszedł ze szpitala i wrócił do domu

Roman Giertych przebywał w warszawskim szpitalu od czwartku. We wtorek napisał w mediach społecznościowych, że wrócił do domu. Były wicepremier podziękował za "dobre słowa i wsparcie".

Sprzeczne doniesienia o stanie świadomości Giertycha

W piątek mec. Jacek Dubois napisał w mediach społecznościowych, że odbyło się przesłuchanie Romana Giertycha. "Podejrzany w tym czasie jak informuje jego obrońca był nieświadomy" - stwierdził. Dodał, że prokurator odczytała zarzut podejrzanemu, a on wtedy, podłączony do aparatury medycznej, spał. "Zapewne prawo do obrony zostało zrealizowane bo bronił się we śnie" skomentował.



W rozmowie z "Rzeczpospolitą" mec. Błażej Bidulski, obrońca Romana Giertycha, powiedział, że w czasie wykonywania czynności jego klient był nieprzytomny. - Nie było z nim kontaktu, był bez reakcji, moim zdaniem z wyłączoną świadomością - dodał.

Bidulski przekazał, że opinia lekarska, którą otrzymała prokuratura, "powstała w oparciu o dokumentację medyczną, a nie kontakt z pacjentem". - Do tego niepełną, bo diagnostyka wciąż trwa - stwierdził.

W reakcji na te doniesienia poznańscy śledczy zapewnili, że czynności z udziałem Giertycha rozpoczęły się po uzyskaniu zgody zespołu biegłych lekarzy – specjalistów w dziedzinie kardiologii, neurologii i medycyny sądowej. W oświadczeniu czytamy, iż lekarze zgodnie uznali, że stan zdrowia zatrzymanego pozwala na jego przesłuchanie i postawienie zarzutów.

"Powyższa zgoda była poprzedzona pełną diagnostyką lekarską" - zapewniła poznańska prokuratura dodając, że Roman Giertych nie tylko wykonywał polecenia lekarskie, ale odpowiadał na zadawane mu pytania.

W komunikacie prokuratury napisano, że zachowanie Giertycha zmieniło się po tym, gdy uzyskał informację, że według biegłych nie ma przeszkód by kontynuować czynności z jego udziałem. "Wtedy, w ocenie prowadzących czynności procesowe, (Giertych) rozpoczął symulowanie braku świadomości" - brzmiał fragment oświadczenia.