"Ta władza łamie prawo". Opozycjoniści z czasów PRL solidarni z Giertychem

"Kiedy w PRL-u prokuratorzy stawiali nam zarzuty, były one oparte o nasze realne działania. Nasza działalność rzeczywiście polegała na dążeniu do zmiany PRL-owskiego systemu. I to my mieliśmy rację. System upadł. Zrodziła się wolna Polska. Wierzyliśmy, że powstał system, w którym sędziowie będą niezawiśli, prokuratura będzie ścigała rzeczywistych przestępców, zaś policja będzie apolityczna. I tak było z grubsza przez większość istnienia III RP. Obecna władza skończyła z tym przesądem, leżącym u podstaw cywilizacji europejskiej" - napisali sygnatariusze.

"Standardy przekraczające w swej bezczelności PRL-owskie bezprawie"

W liście czytamy, że jednym z takich ściganych jest znany z "ostrego krytycznego stosunku do praktyk obecnej władzy" Roman Giertych. Tekst odwołuje się też do opinii jednej z posłanek, że Giertych to "adwokat rodzinny Tuska zaprzyjaźniony z ważnymi politykami PO".



"I jak rozumiemy jest to wystarczający powód, by wkroczyć do domu adwokata w przededniu rozpatrywania sprawy jego klienta, zakuć go w kajdanki, zabrać materiały stanowiące tajemnice adwokacką a następnie wejść do szpitala w okresie epidemii, z którą rząd sobie nie radzi, by powołując się na zgodę anonimowych biegłych, którzy nie widząc pacjenta ocenili jego stan, przedstawić zarzuty choremu człowiekowi" - zaznaczyli sygnatariusze oceniając, że to standardy "przekraczające w swej bezczelności PRL-owskie bezprawie".



"My więźniowie polityczni okresu Polski zniewolonej, stwierdzamy z całą stanowczością – ta władza łamiąc prawo, łamiąc prawa człowieka, staje się władzą bezprawną. Występując w obronie zasad demokratycznego, praworządnego państwa wyrażamy solidarność z Romanem Giertychem" - zakończyli autorzy.



Pod listem podpisało się 29 osób, m.in. Jan Lityński, Bogdan Lis, Stefan Niesiołowski, Władysław Frasyniuk, Stanisław Handzlik, Barbara Labuda, Adam Michnik, Seweryn Blumsztajn, Teresa Bogucka, Barbara Toruńczyk oraz Ludwika Wujec.