Tajemnicza sprzedaż klaczy ze stadniny w Janowie Podlaskim

Stadnina Janów Podlaski to legendarna hodowla koni arabskich, która wskutek decyzji personalnych podjętych od czasu przejęcia władzy przez PiS stanęła na skraju bankructwa. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że w ubiegłym tygodniu odwiedziło ją CBA. Z jakiego powodu? Sprawa jest tajemnicza. Wydział komunikacji społecznej CBA informuje, że śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie, która jako jedyna może udzielić informacji dotyczących czynności. Ta ostatnia przekonuje, że wspomnianych czynności nie zlecała.

O Alsie zrobiło się głośno we wrześniu, gdy podczas czempionatu w Pradze została czempionką Europy klaczy starszych. Według relacji w „Świecie Koni” siedmioletnia Alsa zrobiła „piorunujące wrażenie”. „Klacz wyglądała obłędnie, w szczytowej formie, szlachetna i niebywale żeńska, pozostawiła rywalki w tyle, a konkurencję miała silną” – napisała gazeta.

Jej zdaniem Alsa jest obecnie „jedną z najpoważniejszych kandydatek do tytułu czempionki świata”. Podobnie uważa Marek Szewczyk, były naczelny „Konia Polskiego” i autor bloga HipoLogika.pl. – To obecnie jedna z najciekawszych klaczy przygotowywanych do czempionatów najwyższej rangi – mówi.