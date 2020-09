Genewa: Pensja nie może wynosić mniej niż 17 tys. zł AFP

Mieszkańcy kantonu Genewa w Szwajcarii przegłosowali w referendum propozycję podniesienia płacy minimalnej do 4086 franków szwajcarskich (ok. 17 tysięcy złotych). Będzie to prawdopodobnie najwyższa płaca minimalna na świecie.