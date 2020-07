Film szachisty usunięty z YouTube. Mówił o "czarnych przeciw białym"

Antonio Radic prowadzi najbardziej znany na świecie kanał o szachach. Obserwuje go ponad 700 tysięcy osób. Zamieszczone przez chorwackiego szachistę materiały wyświetlono ponad 275 mln razy.

- W ciągu trzech lat zamieściłem 1800 filmów i nie doszło do ani jednego naruszenia przepisów - powiedział Radic. - Może to się odnosić do obecnej sytuacji na świecie - dodał.

Szachista wspomina, że w swoim materiale mówił: "czarny idzie na B6 zamiast na C6, białe zawsze będzie lepsze". Dodał, że w takiej sytuacji cały kanał musiałby zostać usunięty, ponieważ w każdym filmie mówi o "czarnych przeciw białym".

Chorwat odwołał się od tej decyzji, a jego film został przywrócony.