Polonika w świecie na Google Arts & Culture

Druga wystawa „Polacy w Lipawie. Polski rozdział w historii łotewskiego miasta” to opowieść o niemal nieznanej historii Polaków w tym portowym mieście. Jego związki z polską historia sięgają początku XVII wieku, kiedy to miasto stało się częścią Księstwa Kurlandzkiego, będącego lennem Rzeczypospolitej. Zygmunta III w 1626 r., potwierdzali prawa i przywileje miejskie Lipawy. Za niezłomną i wierną postawę miasta w wojnie polsko-szwedzkiej król Jan Kazimierz przyznał Lipawie w 1659 prawo pobierania cła od obrotu towarowego w porcie, a król August II w 1698 zatwierdził decyzję magistratu o rozbudowie portu.

Instytut POLONIKA zapowiada rozszerzenie wirtualnych prezentacji. Wkrótce zaprosi także do Lwowa, by opowiedzieć o niezwykłej katedrze ormiańskiej. I do Wilna na spacer po cmentarzu Na Rossie. A potem do Włoch, Indii, Kanady…

Część ekspozycji online to wersje wystaw, pokazywanych także w rzeczywistej przestrzeni publicznej w kraju i za granicą. Wirtualne pokazy na platformie Google Arts & Culture pozwalają oglądać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości i powiększać je, aby dokładne przyjrzenie się detalom.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, powołany w 2017 roku przez MKiDN, tworzy zespół specjalistów z różnych dziedzin (historia, historia sztuki, architektura, archiwistyka, konserwacja i restauracja dzieł sztuki). Prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim, których celem jest zachowanie materialnych świadectwa naszych dziejów i pamięci o ważnych dla współczesnych Polaków ludziach i faktach historycznych.