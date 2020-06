Nie żyje autor logo "I love New York"

*Słynne logo Nowego Jorku powstało w 1977 roku. Ówczesny zastępca komisarza Departamentu Handlu stanu Nowy Jork, William S. Doyle, zatrudnił agencję Wells Rich Greene do opracowania strategii marketingowej dla miasta.

Do pracy nad kampanią Doyle zachęcił także Miltona Glasera, uznanego już wówczas grafika. Glaser był potomkiem węgierskich Żydów. Urodził się w Nowym Jorku, był absolwentem słynnej nowojorskiej szkoły artystycznej The Cooper Union, założonej w połowie XIX wieku, oraz Akademii Sztuk Pięknych w Bolonii.

Proste logo, w którym słowo "love" zastępuje serce, a nazwę miasta - często stosowany skrót NY - powstało w taksówce.

Glaser, sądząc, że kampania będzie trwała krótko, wykonał prace pro bono. Tymczasem stworzone przez niego logo odniosło ogromny sukces i stało się trwałym symbolem miasta.

Po atakach na World Trade Center w 2001 roku Glaser stworzył zmodyfikowane logo, w którym czarna plama na czerwonym sercu, umiejscowiona orientacyjnie na dolnym Manhattanie, a napis głosi "I Love NY More Than Ever". Plakat z takim symbolem wspomagał zbiórkę pieniędzy dla nowojorskich organizacji charytatywnych, które wspomagały osoby dotknięte atakiem i rodziny ofiar.