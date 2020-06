Jubileusz mistrza literatury faktu

- Nie. Każdy sequel jest gorszy od premierowego tytułu. Przekonałem się o tym i na własnej i na cudzej skórze. Już druga część serialu nie była tak dobrze przyjęta jak pierwsza. „Dom” spełnił oczekiwania widzów i to tak dalece, że zaczął być traktowany jak niemal dokumentalny zapis naszej historii. Sprzedaliśmy w nim, wypożyczyliśmy mu - nie wiem jak to nazwać - nasze własne życiorysy i dziesiątki innych bohaterów naszych reportaży.

– Pisać – to wciąż odkrywać dla siebie sprawy dawno odkryte, doświadczać czegoś na własnej skórze, płacić własną cenę za wejście w cudzy los – mówił kilka lat temu „Rz” o swojej profesji. - Najwyżej cenię literaturę faktu, bo to najtrudniejszy ze wszystkich gatunek.

Wyznawał też, że stara się nie bywać na planie filmowym, „bo to prowadzi nieuchronnie do zawału serca” i że swoje najlepsze scenariusze przechowuje w szufladzie.

- Dawniej w scenariusze ingerowała cenzura, która odrzucała co lepsze pomysły. I kiedyś, i dziś są reżyserzy, którzy bardzo chętnie dłubią w tym, co zostało napisane. Wtedy mówię grzecznie, acz stanowczo: dziękuję. Za długo pracuję nad architekturą tekstu, by oddać go w pierwsze lepsze ręce i z uśmiechem patrzeć jak dokonuje się dzieło zniszczenia.

Andrzej Mularczyk jest współautorem jednej z najdłuższych sag radiowych „W Jezioranach”, która gości na radiowej antenie nieprzerwanie od 1960 roku. Napisał 70 słuchowisk, wiele z nich zostało zrealizowanych przez europejskie radiofonie. Jest dwukrotnym laureatem Prix Italia – w roku 1989 za słuchowisko „Z głębokości wód" i w roku 1996 za słuchowisko „ Cyrk odjechał, lwy zostały”. W roku 1996 został laureatem nagrody Teatru Polskiego Radia – „Wielki Splendor”.

Andrzej Mularczyk, absolwent wydziału dziennikarstwa UW, w połowie lat 50. podjął pracę w Polskim Radiu w dziale audycji dokumentalnych i reportaży. Równocześnie był członkiem zespołu redakcyjnego „Świata”. W latach 1970-77 pełnił funkcję kierownika literackiego Zespołu Filmowego „Iluzjon". Na pytanie, dlaczego dziś nie powstają frapujące polskie seriale obyczajowe Mularczyk wyjaśniał przed laty „Rz”:

- By opowiedzieć cudze życie, autor musi być nim zachwycony, albo porażony i chcieć przekazać to innym. Żeby napisać „Drogę”, serial o kierowcy, dziesiątki godzin spędziłem w bazach dokumentując materiał. Obecnie seriale są odgrzewanymi naleśnikami bez nadzienia. Tak naprawdę - nie istnieją. Zastąpiły je telenowele z dialogami pisanymi jednym i tym samym językiem.