Rosja: weteran okradziony w Dzień Zwycięstwa

Zaraz wyjściu urzędników odwiedził go 52-letni znajomy domagając się pieniędzy (wydaje się, że chciał je pożyczyć). Gdy gospodarz odmówił, gość złapał medal leżący na stole i wyszedł z chaty. Weteran podążył za nim żądając oddania medalu i jednocześnie wpychając do kieszeni świeżo otrzymane pieniądze. Ale znajomy zauważył banknoty, przewrócił starca i odebrał 3 tysiące rubli (równowartość ok. 41 dolarów).

Weteran poskarżył się policji, która w ciągu godziny złapała złodzieja. Policjanci odebrali zatrzymanemu medal i część skradzionych pieniędzy, których nie zdążył jeszcze przepić.