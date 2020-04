Dlaczego mąż i żona na ulicy muszą zachować dystans 2 metrów? Premier wyjaśnia

„Proszę wytłumaczyć, gdzie jest sens trzymania odległości 2 m na ulicy między małżeństwem, skoro w domu śpię z żoną w jednym łóżku. Przecież jedno zaprzecza drugiemu. A jeśli coś wprowadzacie, to przeanalizujcie, czy to na pewno ma sens i chodzi o bezpieczeństwo społeczeństwa, czy o to, żeby zarobić jak najwięcej na mandatach, bo jeśli tak, to wtedy zmienia postać rzeczy i jakiś sens ma” - zadał pytanie szefowi rządu jeden z internautów w czasie sesji Q&A w mediach społecznościowych.

