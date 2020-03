USA: Samica warana z Komodo rozmnożyła się bez partnera

Samica warana z Komodo o imieniu Charlie została połączona przez pracowników ogrodu zoologicznego z samcem Kadalem w nadziei, że dojdzie do zapłodnienia oraz rozmnożenia. Rozmnożyła się ona jednak partenogenetycznie, dzięki czemu na świat przyszli Onyx, Jasper i Flint. Dzieworództwo, odmiana rozmnażania, polegająca na rozwoju osobników potomnych z komórki jajowej bez udziału plemnika, jest niezwykle rzadkim zjawiskiem wśród kręgowców. Potrafi to robić jedynie 70 gatunków spośród nich, co stanowi około 0,1 proc. wszystkich kręgowców.

