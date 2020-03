Władysław Frasyniuk: Dopóki walczysz, masz szansę na zwycięstwo

Władysław Frasyniuk w rozmowie z Onetem stwierdził, że dzisiejsze orzeczenie jest dowodem na to, że „dopóki walczysz, dopóty masz szansę na zwycięstwo”. - Nie miałem cienia wątpliwości, że to jest proces o charakterze politycznym i że jest robiony przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, który wprost stworzył naciski, żeby przymusić policjantów do złożenia zarzutów, z czego jeden z nich wysypał się w trakcie śledztwa i powiedział, że naciski były - powiedział Frasyniuk. - Ta sprawa pokazuje dług wdzięczności, jaki moje środowisko walczące o swobody obywatelskie i państwo prawa, ma wobec prawników. Wiele PiS zrobił atakując środowiska prawnicze w mediach, rysując perspektywę powrotu do PRL, gdzie polityczne władze narzucały sposób karania i statystyki, które powinny być wyrobione. Mam dług wdzięczności wobec Piotra Schramma, ale przy tej sprawie warto powiedzieć: dziękujemy wszystkim prawnikom, którzy najczęściej bezinteresownie stają w obronie naszych praw i swobód - dodał.

Zdaniem Frasyniuka, jego sprawa pokazuje również, że obywatele nie powinni czuć się bezradni i słabi. - Przypomnę, że był taki moment, kiedy się wyszarpywałem, a to dlatego, że policjanci bez powodu próbowali mi zastosować chwyty na nadgarstek albo na łokieć - podkreślił.

Komentując wyrok sądu, Frasyniuk nawiązał do słów Mariana Turskiego, które padły podczas jego przemówienia w Auschwitz. - Mamy taki czas, w którym człowiek, który przeżył gehennę drugiej wojny światowej, przeżył obóz koncentracyjny, mówi, że do dziesięciu przykazań należy dopisać jedenaste "Nie bądź obojętny". Ja jestem przekonany, że moje pokolenie, pokolenie Solidarności Sierpnia 80. roku, dopisuje postulat dwunasty: I się nie bać - zaznaczył Władysław Frasyniuk.