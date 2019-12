Uchronił kolegów w strzelaninie. Uhonorowany jako Jedi

- W takiej sytuacji, albo uciekasz, albo ukrywasz się i osłaniasz, albo ścierasz się z napastnikiem - powiedziała Kerr Putney, szefowa policji okręgu Charlotte-Mecklenburg. - Nie mając gdzie uciec i ukryć się, zrobił to ostatnie - tłumaczyła.

Howell był wielkim fanem „Gwiezdnych wojen”. Rodzina studenta została poinformowana w maju przez Lucasfilm, że planowane jest jego uhonorowanie przy okazji najnowszej części „Gwiezdnych Wojen”. Wzmianka o 21-latku pojawiła się w niedawno wydanej książce „Star Wars: The Rise of Skywalker - The Visual Dictionary” wydawnictwa DK.

Wzmianka w książce o bohaterze z Charlotte to 66 słów. W kilku zdaniach charakteryzuje się rycerza Jedi i historyka „Ri-Lee Howella” jako autora „wielu najwcześniejszych relacji z eksploracji i kodyfikacji Mocy”.