Atak hakerski na Virgin Mobile. Wyciekły dane użytkowników

„Virgin Mobile informuje, że doszło do nieuprawnionego dostępu do systemów spółki i ujawnienia danych części klientów, w tym Pana/Pani imienia i nazwiska, numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości” - taką wiadomość wysłała sieć Virgin Mobile, jeden z największych operatorów wirtualnych w Polsce, do części użytkowników.

