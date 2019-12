Zamieszki w Indiach. Chodzi o przepisy wyłączające muzułmanów

W stolicy kraju, Delhi, policja musiała użyć gazu łzawiącego przeciwko demonstrującym. W ogniu stanęło kilka autobusów, a ulice miasta zostały zablokowane.

Zamieszki miały miejsce w miastach północnych i wschodnich Indii. Część uczestników demonstracji protestuje przeciwko niekonstytucyjności przepisów nie obowiązujących muzułmanów, inni obawiają się napływu imigrantów do Indii.

W wyniku trwających od pięciu dni zamieszek zginęło już sześć osób.

Wielka Brytania, USA i Kanada wydały ostrzeżenie dla swoich obywateli podróżujących do północno-wschodniej części Indii.

W niedzielę w Delhi do starć z policją doszło w czasie marszu protestu organizowanego przez studentów uniwersytetu Jamia Millia Islamia. Nie wiadomo, kto sprowokował starcie, ale policjanci zostali obrzuceni kamieniami - na co odpowiedzieli użyciem gazu łzawiącego. 60 osób zostało rannych, podpalono co najmniej trzy autobusy i kilka motocykli.

W związku z zamieszkami część szkół w Delhi będzie w poniedziałek zamkniętych.

Protesty miały miejsce również w Hajdarabadzie, Bombaju i Kalkucie.