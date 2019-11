Ambasador interweniuje ws. "polskiego antysemityzmu” w „Die Welt”

Jak informuje Polskie Radio, profesor Andrzej Przyłębski, ambasador RP w Berlinie, wysłał do redaktora naczelnego niedzielnego wydania dziennika "Die Welt", "Welt am Sonntag", list, w którym zażądał, aby na stronie internetowej medium umieszczono sprostowanie informacji, mówiących, że marsze organizowane 11-go listopada w Polsce, były okazją do manifestowania antysemityzmu. "Marsze te są manifestacją miłości do ojczyzny i spotkaniem wszystkich, dla których Polska jest wartością" - podkreślił ambasador Andrzej Przyłębski w liście.

