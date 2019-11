Ponad 100 lat nad wodospadem Niagara. Wiatr przesunął łódź

Przedstawiciele agencji Niagara Parks poinformowali, że w wyniku trudnych warunków pogodowych, łódź przesunęła się i obecnie znajduje się bliżej kanadyjskiej strony wodospadu.

Po raz pierwszy od ponad stu lat łódź przesunęła się na znaczną odległość. Przedstawiciel organizacji Jim Hill powiedział, że obecnie znowu stoi w miejscu, jednak w ostatnich dnia przekręciła się na bok.

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



