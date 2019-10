Belgijska księżniczka zatrzymana w Londynie

Esmeralda Dereth jest córką zmarłego w 1983 roku króla Leopolda III i jego drugiej żony, Mary Lilian Baels.

Fakt jej zatrzymania potwierdziła londyńska policja. Księżniczka przekazała belgijskim mediom, że była przetrzymywana i przesłuchiwana w policyjnej furgonetce przez około 5 godzin.

- Im więcej osób ze wszystkich grup społecznych zaprotestuje, tym większy będzie nacisk na rządzących - powiedziała belgijskiej gazecie "L'Echo".

"Dzisiaj wraz z wieloma innymi protestującymi zostałam aresztowana" - napisała księżniczka na portalu społecznościowym. "Kryzys klimatyczny zmusza nas wszystkich, byśmy wywierali nacisk na rządzących w celu podjęcia jak najpilniejszych działań".

Today along with many other protesters I was arrested and put in police custody. The climate emergency calls on all of us to pressure out governments to act with urgency #ExtinctionRebellion #ClimateBreakdown pic.twitter.com/JILVvzvp1Y