Francja: Problemy w sześciu reaktorach jądrowych, jeden wyłączony

Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego ASN ogłosił w czerwcu rozszerzenie obszaru bezpieczeństwa do 20 kilometrów wokół każdej elektrowni. Wcześniej, od 2016 roku, dotyczyło to domostwa w promieniu do 10 km. Wpisanie w ten obszar oznacza darmowy dostęp do pigułek z jodem. Dotychczas dotyczyło to ok. 375 tys. gospodarstw domowych. Teraz obszar ten znacznie się powiększy.

Organ nadzorczy poinformował we wtorek, że osoby mieszkające w obszarze bezpieczeństwa otrzymają w najbliższych dniach list z kuponem do odbioru tabletek z jodem z aptek, a także informację o tym, co robić w przypadku awarii jądrowej.

„Jeśli radioaktywny jod zostanie uwolniony do środowiska, przyjmowanie stabilnego jodu jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów ochrony tarczycy” - stwierdził ASN w oświadczeniu.

Tego samego dnia, gigant energetyczny Électricité de France ogłosił, że zidentyfikował problemy produkcyjne w sześciu aktywnych reaktorach jądrowych we Francji. Nadal jednak są one „zdatne do użytku”. Ogłoszenie to nie ma związku z dystrybucją tabletek z jodem, choć pojawiło się również we wtorek.

Reaktory, w których występują problemy, znajdują się w elektrowniach Blayais, Bugey, Fessenheim, Dampierre-en-Burly i Paluel.

Mapa z aktywnymi elektrowniami jądrowymi we Francji

Sting and Roulex_45, Domaina, Calvin411 [CC BY 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5)]