Szwecja: Krokodyl Fidela Castro pogryzł 70-latka Eric Mas Casas [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)]

Mający ok. 70 lat mężczyzna trafił do szpitala, po tym jak został pogryziony przez krokodyla, który należał kiedyś do kubańskiego przywódcy, Fidela Castro - informuje BBC.