Wybory Miss Wenezueli. Koniec z 90-60-90

Wybory Miss Wenezueli są organizowane od 1952 roku. Do tej pory wszystkie kandydatki miały mierzone swoje wymiary. O tytuł miss każdego roku ubiegają się 24 kobiety z całego kraju.

Organizatorzy do tej pory zapewniali, że optymalne wymiar to 90 cm w biuście, 60 cm w talii i 90 cm w biodrach. Po wprowadzeniu nowych zasad liczą na to, że będą promować w ten sposób pozytywny wizerunek ciała i zwalczać idealistyczne stereotypy na temat tego, jak powinny wyglądać kobiety.

- Pięknem kobiety nie jest 90-60-90. Jest to mierzone talentem każdego z nas - powiedziała Gabriela Isler, rzeczniczka Miss Wenezueli i była laureatka konkursu.

Miss Wenezuela jest jednym z najbardziej cenionych konkursów piękności na świecie. Laureatki konkursu siedmiokrotnie sięgały później po tytuł Miss Universe i sześć razy zostały Miss World.

Nową miss poznamy dziś podczas konkursu w Caracas.