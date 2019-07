Gdańsk: Wąż boa w namiocie na kempingu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 29 lipca wieczorem. Strażnicy miejscy, którzy patrolowali okolice kempingu na gdańskich Stogach otrzymali zgłoszenie o egzotycznym wężu, który znajdować się miał w jednym z namiotów. –W namiocie czeskiej rodziny z dwójką dzieci faktycznie leżał duży wąż. Mógł mieć prawie dwa metry. Gad znalazł sobie miejsce pomiędzy torbami turystów. Wydawał się być osowiały. Nie byliśmy pewni, czy jest to jadowity gatunek, dlatego natychmiast zabezpieczyliśmy teren. Trzeba było zminimalizować zagrożenie i nie dopuścić do tego, by wąż uciekł, co mogłoby skutkować wybuchem paniki – powiedział st. insp. Rafał Przęczek z Referatu VI.

