USA: Strażacy dostali nowy wóz gaśniczy. Po miesiącu spłonął

Westmoreland poinformował, że samochód, oddany do użytku 19 czerwca, został w czwartek skierowany do dealera w celu wykonania napraw gwarancyjnych. Jak tłumaczył, w Abilene autem na ulicę wyjechali kierowca i mechanik. Ich zadaniem była ocena pracy hamulców w wozie. Gdy jechali, nagle usłyszeli odgłos wybuchu. Wysieli i zobaczyli jedną z opon w ogniu. Płomienie błyskawicznie rozprzestrzeniły się na cały samochód.

A fire truck in Texas caught on fire while on a test drive by a mechanic. The brand new vehicle was destroyed, and cost more than $347,000 according to the Snyder Volunteer Fire Department. Nobody was injured in the blaze. https://t.co/OV1B7O3gHk pic.twitter.com/8OyTQFlzqb