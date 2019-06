Francja rozpoczyna eksperyment z medyczną marihuaną

Francuski Senat niemal jednogłośnie dał zielone światło do wprowadzenia medycznej marihuany. Teraz w kraju rozpoczną się dwuletnie eksperymenty z użyciem środka, który ma pomóc wielu chorym.

Stosowanie leczniczej marihuany ma być wkrótce dostępne dla setek tysięcy chorych Francuzów. Według danych od 300 tys. do miliona osób może kwalifikować się do jej używania.

- Eksperymenty z terapeutycznymi konopiami indyjskimi potrwają około dwóch lat - powiedział Nicolas Authier, szef farmakologii w klinice Clermont-Ferrand University Hospital Centre.

Authier stoi na czele ekspertów, którzy odpowiadają za ocenę ustaleń dotyczących wprowadzenia medycznej marihuany. Sprawozdanie jego zespołu zostanie opublikowane 26 czerwca.

- Na razie produkcja medycznej marihuany we Francji nie jest dozwolona. Uprawy pojawią się na zamkniętych polach i w szklarniach. To będzie wymagało znacznych inwestycji. Trzeba będzie kontrolować temperaturę, wilgotność i nasłonecznienie. Nie jest to konwencjonalne rolnictwo - powiedział.

Do połowy 2021 roku Francja będzie musiała prawdopodobnie importować konopie z państw, w których produkt ten jest legalny. Do tego czasu francuscy producenci muszą nauczyć się przestrzegać europejskich zasad produkcji leków.

Używanie konopi będzie ściśle kontrolowane. Lekarze będą mogli pacjentom przepisać je jako ostateczność. "Gdy inne dostępne metody uśmierzania bólu nie przyniosą efektów".

Część polityków we Francji obawia się, że wprowadzenie medycznej marihuany będzie w praktyce oznaczać zwiększenie spożycia konopi do celów rekreacyjnych. - Medyczna marihuana nie zapewni satysfakcji osobom, którzy oczekują psychoaktywnych efektów - odpowiada Authier.