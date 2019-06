Prezydent Sri Lanki idzie na wojnę z drwalami

Zakaz importu pił łańcuchowych oraz zamknięcie tartaków zapowiedział prezydent Sri Lanki, tłumacząc decyzję potrzebą walki z nielegalną wycinką lasów.

Maithripala Sirisena - prezydent Sri Lanki i jednocześnie minister środowiska - oświadczył, że nakazał urzędnikom wprowadzenie od przyszłego tygodnia zakazu importu pił łańcuchowych oraz łańcuchów do nich. Wcześniej prezydent zobowiązał posiadaczy pił mechanicznych do zarejestrowania narzędzi na policji. W ciągu trzech tygodni do rejestru wpisano 82 tys. pił.

Przywódca Sri Lanki zapowiedział też, że drwale mają pięć lat na zamknięcie tartaków i znalezienie innej pracy. Według Sirisena, w ostatnich latach Sri Lanka została w znacznym stopniu wylesiona. Prezydent chce w ciągu 10 lat zwiększyć zalesienie kraju z 28 do 32 proc.