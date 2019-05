Rosja: Firma zapłaci kobietom więcej za noszenie spódnic

Rosyjska firma Tatprof, producent aluminium, wprowadził "kobiecy maraton". Pracownice mogą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, jeśli pojawią się w pracy w spódnicy lub sukience.

- Nasz zespół w 70 proc. składa się z mężczyzn. Tego rodzaju akcje pomagają nam się zrelaksować. To świetny sposób na zintegrowanie pracowników - tłumaczy rzecznik firmy.

Oferta Tatprof spotkała się jednak z ostrą krytyką. Kobiety, które do pracy założą do pracy spódnicę "nie dłuższą niż pięć centymetrów za kolano", otrzymają 100 rubli jako dodatek do swojego wynagrodzenia.

Aby otrzymać premię, pracownice muszą udokumentować swój strój na zdjęciu lub nagraniu wideo.

Przedstawiciele firmy poinformowali, że pracownice nie traktują tego jako seksizm i 60 z nich już przyłączyło się do akcji, która potrwa do końca czerwca.

- Chcieliśmy rozweselić nasze dni w pracy - powiedział rzecznik firmy. - Wiele kobiet automatycznie zakłada spodnie do pracy, dlatego mamy nadzieję, że nasza kampania podniesie świadomość naszych pań, pozwalając im poczuć swoją kobiecość i urok, kiedy dokonują wyboru noszenia spódnicy lub sukienki - dodał.

Internauci komentując propozycję firmy pisali, że "to okropne traktowanie kobiet" oraz że "lata 50-te mają się w Rosji dobrze".

Firma w ramach trwającej akcji ma zamiar przeprowadzić także inne wydarzenia, jak np. konkurs w szybkim robieniu pierogów. Nie zapomniano również o męskiej części personelu. Mężczyźni mogli wystartować w konkursie podciągania się na drążku.