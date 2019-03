Trzaskowski pisze do Morawieckiego. "Nie będę tolerował nawoływania do nienawiści"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wysłał do premiera Mateusza Morawieckiego list w sprawie podpisanej Deklaracji LGBT+.

List to reakcja na wypowiedź premiera. Mateusz Morawiecki w rozmowie z "Super Expressem" powiedział: „Myślę, że polscy rodzice nie chcą, by nasze sześcioletnie dzieci były uczone tego jak się pobudzać seksualnie, albo żeby 9-letnie były zachęcane do odnajdywania w sobie homoseksualnych skłonności. Takie rekomendacje można, niestety, znaleźć w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) a po stronie naszych konkurentów politycznych nie brak chętny do ich wdrażania w Polsce".

"Pańska wypowiedź świadczyć może, że wprowadzono Pana w błąd, co jest wynikiem braku profesjonalizmy Pana współpracowników albo o świadomej próbie wykorzystania tak ważnego tematu do uzyskania doraźnego zysku politycznego" - przekazał Trzaskowski.

"Na etapie żłobków i przedszkoli nie jest planowane wprowadzanie edukacji seksualnej w jakiejkolwiek formie. Mówienie o tym w jakimkolwiek innym aspekcie jest kłamstwem" - czytamy.

"Jako Prezydent m.st. Warszawy zapowiadałem, że nie będę tolerował nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, związanych z rasą, wyznaniem, wiekiem lub tożsamością seksualną. Uważam, że w interesie nas wszystkich jest walka z manipulacją w debacie publicznej" - kończy Trzaskowski.