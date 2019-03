Profesor Dumbledore był gejem? Komentarz J.K. Rowling

Książki oraz filmy o Harrym Potterze odniosły tak duży sukces, że postanowiono tworzyć inne produkcje, które przenoszą nas do świata magii i opowiadają o szczegółach pojawiających się w nim bohaterów. Jednymi z nich są Albus Dumbledore oraz Gellert Grindelwald. Choć już w książce "Harry Potter i Insygnia Śmierci” J.K. Rowling sugerowała, że dużo ich łączy, dopiero po kilku latach potwierdziła te przypuszczenia.

Czytaj także: Profesor Dumbledore był gejem - ujawnia J.K. Rowling

- Ich relacja była niesamowicie intensywna. Była pełna pasji i stała się relacją miłosną - powiedziała Rowling. - Ale jak w każdym związku, czy heteroseksualnym, czy homoseksualnym, nie ważne, jaką etykietkę mu przylepimy. Jedna osoba może nie znać prawdziwych uczuć drugiej. Nie wiesz, ale wierzysz, że wiesz - dodała. - Mniej interesuje mnie seksualna strona związku, chociaż uważam, że jest tam seksualny aspekt relacji. Bardziej interesuje mnie sens emocji, które żywią do siebie, co jest najbardziej fascynującą rzeczą we wszystkich relacjach ludzkich - podkreśliła.

W mediach społecznościowych internauci szeroko komentują wypowiedź J.K. Rowling. „J.K. Rowling potwierdziła, że niektórzy bohaterowie jej książek i filmów są gejami wszędzie, tylko nie w tych książkach i filmach” - czytamy w jednym z wpisów. „Mam dość Rowling i jej dupnej inkluzywności. Nie ważne, że mówi nam coś po fakcie. To nie jest fajne. Tak stara się przypodobać. W ten sposób nic nie traci. Umieść to w tekście, a nie cały czas o tym gadaj. To samo tyczy się rasy Hermiony” - napisano w innym.

Seria "Fantastyczne zwierzęta" ma składać się z pięciu części. Fani magicznego świata liczą, że wątek miłości Dubledore'a i Grindelwalda powróci w kolejnym filmie, który trafi do kin 20 listopada 2020 roku.

I'm sick of Rowling and her half-assed inclusivity. It doesn't count if she's telling us after the fact. That's not being an ally. That's trying to get brownie points. She loses nothing this way. Put it in the text or don't talk about it all. Same thing with Hermione's race.