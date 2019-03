Manuskrypt tajemnic przybył do Polski Dom

Manuskrypt Wojnicza to Mount Everest wśród nierozszyfrowanych do dziś zagadek. Był i jest on przedmiotem intensywnych badań, prowadzonych przez profesjonalistów. Dziś, po raz pierwszy w Polsce, na Poznańskich Targach Książki, fascynaci światowych zagadek mogą przyjrzeć się stronom nierozszyfrowanego manuskryptu, który od 1912 roku porusza wyobraźnię specjalistów i osobistości akademickich na całym świecie. Zobacz zdjęcia.