Klucz do szczęśliwego małżeństwa? Odpowiednie geny

Sekret poczucia satysfakcji z małżeństwa tkwi w genach – twierdzą w rozmowie z serwisem rp.pl naukowcy z Yale University.

Niektóre osoby, określone jako „genotyp GG”, mają wrodzone predyspozycje do tego, by czuć się w związku dobrze i bezpiecznie – wynika z opisanego właśnie na łamach PLOS ONE badania na 178 małżeństwach, od których pobrano próbki śliny do analiz genetycznych.

Naukowcy z Yale skupili się na wpływie genów na produkcję oksytocyny, czyli hormonu odgrywającego kluczową rolę w tworzeniu więzi społecznych.

Okazało się, że ludzie z genotypem GG deklarowali w ankietach większe poczucie bezpieczeństwa w związku. A to ważne, ponieważ właśnie odczuwanie niepokoju może skutkować niskim poczuciem własnej wartości, lękiem przed odtrąceniem i zachowaniami mającymi na celu zdobycie aprobaty za wszelką cenę.

– Odkryliśmy, że predyspozycje genetyczne małżonków do tego, by być towarzyskimi i empatycznymi, wpływają nie tylko na ich własne poczucie satysfakcji w małżeństwie, ale także na poczucie satysfakcji ich partnerów. To otwiera zupełnie nowe pole do pytań o to, jak geny jednej osoby mogą mieć wpływ na uczucia bliskich partnerów i na odwrót – stwierdziła w rozmowie z serwisem rp.pl prof. Joan Monin z Yale University, która kierowała badaniami.