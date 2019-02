Brak szczepień? Zawieszenie w prawach ucznia

Do rodziców 6 tysięcy uczniów szkół w w kanadyjskim regionie Waterloo wysłano ostrzeżenie o możliwości zawieszenia ich dzieci w prawach uczniów z powodu braku szczepień/

Ministerstwo Zdrowia Publicznego regionu Waterloo w Kanadzie jesienią ubiegłego roku wysłało ponad 9,5 tys. ostrzeżeń dla rodziców nieszczepionych dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych.

Do chwili obecnej tylko ok. 3,5 tys. rodziców zareagowało na wezwanie do uzupełnienia obowiązkowych szczepień.

Dlatego do pozostałych 6 tysięcy rodzin wysłano ostrzeżenie, że jeśli ich dzieci nie zostaną zaszczepione - zostaną zawieszone w prawach ucznia w szkołach, do których uczęszczają.

Rodzice mają czas do 26 marca, by zaszczepić dziecko i przedstawić na to dowody.

W przeciwnym razie uczeń zostanie zawieszony - zawieszenie według prawa może trwać do 20 dni. Po tym okresie dziecko może być nawet usunięte ze szkoły.