Izraelski minister do francuskich Żydów: Wracajcie do domu

Joaw Galant, szef izraelskiego resortu ds. aliji i integracji (dawniej ministerstwa ds. imigracji), wezwał we wtorek francuskich Żydów do "powrotu do domu" do Izraela, po tym, jak we wschodniej Francji nieznani sprawcy zniszczyli 80 grobów na cmentarzu żydowskim, na nagrobkach umieszczając antysemickie napisy i symbole swastyki.

To kolejny akt antysemityzmu we Francji. Do zdarzenia doszło na cmentarzu we wsi Quatzenheim niedaleko granicy z Niemcami w regionie Alzacji. Zniszczenia odkryto w poniedziałek rano.

Żydowskie organizacje we Francji zwracają uwagę przede wszystkim na wzrost nastrojów antysemickich u mieszkańców francuskich przedmieść o niskich dochodach, wśród których wiele osób stanowią muzułmanie. We Francji mieszka ok. 400 tys. Żydów i 5,7 mln muzułmanów.

"Zbezczeszczenie cmentarza żydowskiego we Francji przywołuje obrazy mrocznych czasów w historii narodu żydowskiego" - stwierdził Galant w wydanym oświadczeniu. Dodał, że w zeszłym tygodniu odwiedził społeczność żydowską w Paryżu, "która jest atakowana przez antysemityzm".

"Mocno potępiam antysemityzm we Francji i wzywam Żydów - wracajcie do domu. emigrujcie do Izraela" - dodał izraelskimi minister ds. aliji (heb. wstąpienie - powrót żydowskiej imigracji do Izraela) i integracji.

W poniedziałek w Paryżu i innych miastach Francji mają odbyć się wiece, na których będą potępiane akty antysemickie. Politycy zarówno lewicy jak i prawicy wezwali do udziału w nich, po tym jak w sobotę doszło do antysemickiego ataku na filozofa i pisarza Alaina Finkielkrauta, syna imigrantów z Polski.

Według danych ministerstwa Galanta, w ubiegłym roku do Izraela wyemigrowało 26679 Żydów z Francji.