Szkocja wprowadzi dwumiesięczny urlop tacierzyński?

Szkocja może wprowadzić dwumiesięczny, płatny urlop tacierzyński oraz darmową opiekę nad dziećmi w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat - informuje "The Guardian".

Propozycje te - jak pisze "The Guardian" - mają uczynić ze Szkocji lidera w zakresie prawa wprowadzającego równość płci. Przedstawiono je w pierwszym rocznym raporcie krajowej Rady Doradczej ds. Kobiet i Dziewcząt.

Rada proponuje dwumiesięczny, płatny urlop tacierzyński, 50 godzin tygodniowo bezpłatnej opieki nad dziećmi w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat i stworzenie efektywnych procedur dla osób skarżących się na przemoc seksualną.

Rada wzywa też szkocki rząd do przyjęcia obowiązującej wszystkie partie puli miejsc dla kobiet na listach wyborczych przed wyborami do szkockiego parlamentu w 2021 roku.

Rada apeluje też o stworzenie Instytutu Co Działa? (What Works?), który zajmowałby się analizowaniem różnych projektów dotyczących zmiany podejścia do kwestii równości, komisji badającej jak wdrażać równość płciową na wszystkich poziomach systemu edukacji i lepszego zbierania danych na temat wpływu mediów na nastawienie wobec kobiet i dziewcząt oraz kryminalizacji mizoginistycznego nękania kobiet.

Rada została stworzona w 2017 roku przez premier Nicolę Sturgeon, która wzorowała się na podobnej Radzie stworzonej w USA przez Baracka Obamę.

Przedstawiciele Rady chcieliby, aby ich rekomendacje były przyjmowane nie tylko przez władze, ale również przez firmy prywatne.

Premier Sturgeon ma odpowiedzieć na te postulaty w najbliższą środę.